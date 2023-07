Zzp'ers houden vaker rekening met arbeidsongeschiktheid

Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd.

Volgens statistiekbureau CBS en onderzoeksinstituut TNO is dat een lichte stijging ten opzichte van 2021. Toen gaf 63 procent van de ondervraagden aan zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. In 2019 was dat 59 procent.

Zzp'ers doen dat bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten of zich aan te melden bij een broodfonds. Zelfstandigen zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot werknemers.

Het aandeel dat zich toch laat verzekeren is sinds 2019 gelijk gebleven op ongeveer een vijfde, meldt het CBS. De meeste zzp'ers (37 procent) geven aan terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen als zij hun werk ineens niet langer kunnen uitvoeren.

De mate waarin zelfstandig ondernemers zich indekken tegen het risico op arbeidsongeschiktheid verschilt per beroepsgroep. Zo had in 2023 ruim de helft van de zzp'ers in pedagogische beroepen hiervoor een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische en zorg- en welzijnsberoepen had ongeveer drie kwart zich tegen dit risico ingedekt.