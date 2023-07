Aantal faillissementen in de handel toegenomen

Het aantal faillissementen is in juni voor de derde maand op rij toegenomen. Vooral in de handel gingen er bedrijven op de fles.

In het eerste half jaar lag het aantal faillissementen bijna 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In juni werden er 48 meer bedrijven failliet verklaard dan in mei, een stijging van 19 procent. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot 2020 redelijk vlak.