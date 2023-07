Vakantie in eigen land legt het af tegen buitenlandse trip

Nederlanders hebben afgelopen zomer vaker gekozen voor een buitenlandse reis dan voor een vakantie in eigen land. Dat was voor het eerst sinds de coronacrisis in 2020 begon. Ook vliegen we minder vaak en nemen we juist vaker de trein.

Vorige zomer gingen 10,8 miljoen Nederlanders minimaal één keer op vakantie, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Dat is ietsje meer dan de 10,7 miljoen van 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Iets meer dan de helft (56 procent) van de vakanties had vorig jaar een bestemming buiten de landsgrenzen. Frankrijk stond daarbij bovenaan, met bijna twee miljoen vakanties.

Daarmee hebben de Fransen Duitsland afgetroefd. In 2019 waren de Duitsers nog nummer één. Maar dit jaar verloren de oosterburen het ruimschoots van Frankrijk. Het aantal vakanties in Duitsland bleef steken op 1,6 miljoen.

We kozen afgelopen zomer ook vaak voor Spanje, Italië en België. De drie landen kregen ieder meer dan een miljoen Nederlanders over de vloer.

Tijdens coronajaren veel vakanties in eigen land

Vakanties in eigen land waren in de coronajaren 2020 en 2021 zeer populair. Mede door de onzekerheid over nieuwe uitbraken en lockdowns kozen veel Nederlanders voor een verblijf op een bungalowpark of camping binnen de landsgrenzen.

Vorig jaar waren er nog maar weinig reisbeperkingen, waardoor het buitenland weer lonkte. Daarbij wilden we niet al te ver weg. De tien populairste bestemmingen liggen allemaal binnen Europa. Slechts een op de tien trips was naar een ander werelddeel, waar dat in 2019 nog ongeveer een op de zeven was. Vooral Azië en Noord-Amerika waren minder geliefd.

Dat droeg eraan bij dat we vorige zomer minder vaak met het vliegtuig op vakantie gingen. Bij 35 procent van de buitenlandse trips kozen Nederlanders ervoor om te vliegen, waar dat drie jaar eerder nog 45 procent was. In absolute aantallen betekende dit een daling van een miljoen vliegreizen.