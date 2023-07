Inspectie: Droogijs en zware kratten zijn riskant voor boodschappenbezorger

Delen via E-mail

De Nederlandse Arbeidsinspectie waarschuwt voor de veiligheid van boodschappenbezorgers. Zij moeten zware kratten van soms wel 20 kilo hoog uit vrachtwagens tillen. Ook gaat er vaak droogijs mee om het eten te koelen, wat voor brandwonden en verstikking kan zorgen.

De Arbeidsinspectie ziet dat boodschappenbezorging steeds populairder wordt. Het is onbekend of er al bezorgers gewond zijn geraakt. "We willen de risico's ervan bij de bron beperken", zegt een woordvoerder.