Schoolspullen en sportclubs worden voor steeds meer ouders te duur

Gezinnen die kampen met een krappe beurs kloppen steeds vaker aan bij fondsen voor steun, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs hulporganisaties. Voor het tweede jaar op rij vragen meer ouders om een vergoeding voor bijvoorbeeld schoolspullen of zwemles.

Stichting Leergeld helpt kinderen aan bijvoorbeeld een fiets, een laptop of sportles. De organisatie telde 30 procent meer aanvragen in het eerste half jaar van 2023 dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 260.000 aanvragen binnen.

De stichting verwacht dit jaar 550.310 aanvragen goed te keuren, op basis van de cijfers van het eerste half jaar. Dat zou 22 procent meer zijn dan een jaar eerder.

Ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur krijgt meer aanvragen binnen. "We zien dat het lidmaatschap van de sport- en cultuurclub een uitgave is die voor steeds minder gezinnen op te brengen is", zegt directeur Petra Bosman.

In het eerste half jaar van 2023 betaalde het fonds voor 35.671 kinderen een lidmaatschap. Dat is 19 procent meer dan in het eerste half jaar van 2022.

Meer gratis verjaardagsboxen voor tieners

Stichting Jarige Job, die verjaardagsboxen weggeeft, zag dit jaar 15 procent meer aanvragen voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Daarmee steeg het aantal aanvragen naar 51.336.

Daarnaast heeft de stichting werk gemaakt van de groep kinderen tussen de dertien en achttien jaar oud. Daardoor kwamen nog eens 32.421 aanvragen binnen voor deze tieners. Vorig jaar waren dat er bijna zesduizend.

Het aantal aanvragen voor een schoolspullenpas bij het Armoedefonds steeg dit jaar met 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Met zo'n pas kunnen kinderen uit armere gezinnen voor 50 euro aan schoolspullen kopen.

Wie bij de bovengenoemde organisaties bot vangt, kan terecht bij het vangnet Kinderhulp. "Behalve voor kameraanpassingen of zomerpakketten zijn we er ook voor de exotischere vragen", zegt een woordvoerder. "Denk aan orthodontie, een naamswijziging of DNA-onderzoek."

Het fonds heeft dit jaar tot nu toe ruim 4 procent meer kinderen geholpen. In de twee jaren daarvoor steeg het aantal aanvragen harder. "We zijn een beetje verbaasd dat de stijging achterblijft", zegt de woordvoerder. "Over de hele linie hebben we niet het idee dat we minder nodig zijn."

'Terugval op fondsen lijkt op een systeemfout'

Meer dan een derde van de huishoudens in Nederland kan moeilijk rondkomen, blijkt uit een recent verschenen Nibud-rapport. Daarbij gaat het ook om gezinnen met twee werkende ouders.

"Het is heel goed dat zoveel mensen dan de weg vinden naar hulp", zegt Alexandra Bartelds, directeur van Divosa, een vereniging voor sociale diensten. "Tegelijkertijd lijkt het wel een systeemfout dat we zo massaal terugvallen op fondsen."

Met name kinderen boven de twaalf jaar gaan gepaard met hogere kosten. Tegelijkertijd is de kinderbijslag te laag voor de noodzakelijke uitgaven, concludeerde de Commissie sociaal minimum, waar Bartelds ook in zit, eerder deze maand.

Bartelds noemt een laptop en een internetverbinding. "Dat heeft niet ieder kind vanzelfsprekend thuis, bleek wel tijdens corona", zegt Bartelds. "Moeten we niet eens opnieuw gaan kijken naar de kosten die een leerling maakt?"

Nieuwe groep mensen heeft hulp nodig

Niet alleen ouders van kinderen vragen om hulp. Uit een rondgang van het Armoedefonds blijkt dat bij 64 procent van de lokale hulporganisaties het aantal vragen toeneemt. 6 procent ziet juist een daling.