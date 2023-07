Ook garages kampen met personeelstekort: APK moet op tijd worden ingepland

Delen via E-mail

Wie met de auto naar de garage moet voor een onderhoudsbeurt, moet soms zomaar zes weken wachten op een plekje. Automonteurs laten zich vaker omscholen en laten een gat achter op de arbeidsmarkt.

De langere wachttijden voor een beurt komen door het personeelstekort, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG. "De instroom van personeel is prima", licht hij toe. Maar steeds meer automonteurs stromen volgens hem weer uit. Het leggen van zonnepanelen of installeren van warmtepompen trekt menig monteur.

De drukte bij de garage is ook een typisch fenomeen van deze zomermaanden. Mensen willen hun auto nog even laten controleren voordat ze er mee op vakantie gaan. "Heel verstandig", vindt de woordvoerder.

Het kan dus dringen worden, zeker als autobezitters de deadline van de APK zien naderen. Zes weken vantevoren stuurt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een herinnering. Als de auto dan nog niet is gekeurd, volgt een waarschuwingsbrief.

In het tweede kwartaal van 2023 stuurde de RDW 5 procent meer waarschuwingsbrieven dan een jaar eerder. Een woordvoerder zegt niet te weten wat de oorzaak is van deze stijging. "Het kan ook komen doordat meer eigenaren geldproblemen hebben."

De BOVAG-woordvoerder kan zich voorstellen dat de toename van laatkomers bij de APK komt door de wachttijd van garages. "Aan de andere kant kunnen mensen altijd uitwijken naar een garage waar wél plek is", zegt hij. "Wachttijden bij de garage zijn verschillend per regio en per garage, ziet de BOVAG.