We zijn te afhankelijk van Chinese grondstoffen voor schone energie

Grondstoffen die nodig zijn voor zonnepanelen, windmolens en elektrische auto's komen steeds vaker uit slechts een paar landen, waaronder China. Dit maakt andere landen kwetsbaar bij hun omslag naar schone energie, waarschuwt energieagentschap IEA.

Onder meer lithium, kobalt, koper en nikkel zijn belangrijke grondstoffen voor bijvoorbeeld elektrische auto's en windparken. Maar de productie hiervan is grotendeels in handen van slechts enkele landen. Naast China zijn dat vooral Indonesië, Australië, Chili en Congo (DRC).

De IEA ziet bovendien dat nieuwe investeringen vooral door die landen worden gedaan. Zo komt de helft van de wereldwijde investeringen in lithium, dat nodig is voor accu's voor elektrische auto's, van China. Indonesië neemt zelfs 90 procent van de investeringen in nikkel voor zijn rekening. Nikkel wordt onder meer gebruikt in batterijen.