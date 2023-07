Prijzen stegen ietsje minder hard in juni

Nederlandse goederen en diensten waren vorige maand 5,7 procent duurder dan een jaar eerder. Het inflatiecijfer is iets lager dan in mei: toen steeg de inflatie nog naar 6,1 procent.

De afname van de inflatie komt vooral door de prijzen van brandstoffen en voeding. In juni waren motorbrandstoffen 23,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. In mei was dat 'slechts' 18,3 procent. Eten en drinken was in juni 13,1 procent duurder dan vorig jaar.