Vrouw brengt steevast minste geld in het laatje van tweeverdieners

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Werkende vrouwen die een relatie hebben met een andere werkende, zorgen gemiddeld voor 37 procent van het gezamenlijke inkomen. Ongeacht de levensfase met of zonder kinderen verdienen mannen gemiddeld meer dan de helft, ziet statistiekbureau CBS.

In Nederland zijn zo'n 2,4 miljoen tweeverdieners. Dat zijn stellen die bestaan uit twee mensen die inkomen hebben uit werk en jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Het CBS bekijkt de verschillen tussen ouders en niet-ouders, en tussen 45-minners en 45-plussers.

De Nederlandse man verdient doorgaans het meeste van de twee in een relatie. Hij scharrelt 62 procent van het inkomen bij elkaar. De vrouw verdient gemiddeld 37 procent van het totaalinkomen. Meestal werkt de man voltijd en de vrouw deeltijd, dus minder dan 35 uur per week.

Vrouwen zonder kinderen tot 45 jaar oud dragen met 44 procent relatief het meeste bij. De man zorgt in die levensfase voor 55 procent van de inkomsten. Van de mannelijke tweeverdieners verdienen vaders gemiddeld het meeste. Vrouwen met kinderen besteden dan vaker meer tijd aan hun kinderen en andere zorgtaken.

Het demissionaire kabinet ziet graag dat vrouwen meer gaan werken, onder meer om de gaten op de arbeidsmarkt op te vullen. Hoewel een deel van hen dat best zou willen, is een van de voorwaarden wel dat het werk aansluit op de zorgtaken die zij hebben, blijkt uit eerder onderzoek van het CBS. Ook zouden vrouwen eerder nadenken om meer te werken als er niet meer genoeg geld binnenkomt voor de levensstandaard die ze gewend zijn.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij economisch nieuws Blijf met meldingen op de hoogte

De meeste mannelijke en vrouwelijke tweeverdieners waren in 2021 financieel onafhankelijk. Bijna drie kwart van de vrouwen verdiende meer dan het minimumloon van 1.540 euro netto per maand. Onder de mannen was dat 92 procent.