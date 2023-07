Prijzen in Egypte zijn nog nooit zo hard gestegen

De inflatie in Egypte lag in juni 35,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging die het land ooit heeft gezien. De Egyptische pond heeft inmiddels de helft van zijn waarde verloren in anderhalf jaar tijd.

Het inflatiecijfer van juni betekent dat de prijzen bijna 36 procent hoger liggen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Als brandstofprijzen en schommelende voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten, steeg de inflatie zelfs met 41 procent.

Een maand eerder lagen de inflatiecijfers ook al hoog, maar het Arabische land zag niet eerder zulke prijsverhogingen ten opzichte van een jaar eerder.

De Egyptische president Abdel Fatah Al Sisi wijt de prijsstijgingen aan externe factoren zoals de Russische invasie van Oekraïne en de coronapandemie. Sinds maart 2022 verloor het land 20 miljard dollar en hebben banken een tekort aan buitenlandse valuta.

Critici wijzen ook naar de beleidskeuzes van Al Sisi. Zo tuigt de president grote en dure bouwprojecten op, zoals de bouw van een nieuwe hoofdstad in de woestijn. De kosten daarvan worden geschat op 59 miljard euro.