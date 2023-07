Lagere prijzen en hoger inkomen geven starters meer ruimte op huizenmarkt

Starters konden in het afgelopen half jaar meer huizen kopen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit kwam door lagere prijzen, hogere inkomens en ruimere leennormen. Toch blijft hun positie moeilijk, met name voor alleenstaanden.

Dat melden makelaarsvereniging NVM en dataverzamelaar Brainbay op basis van eigen onderzoek. Starters kochten in de eerste zes maanden van dit jaar zo'n 28.000 huizen. Dat waren er een jaar eerder iets minder dan 27.000. De stijging is extra opvallend, omdat het totale aantal verkochte woningen in die periode juist lager was dan vorig jaar.

Wie voor het eerst een huis wil kopen, heeft het al jarenlang moeilijk op de huizenmarkt. Dit komt vooral doordat de prijzen de laatste jaren door het dak zijn gegaan, met stijging van soms wel meer dan 20 procent in één jaar.

Maar de positie van starters is wat minder penibel geworden de laatste tijd. Dit komt onder meer doordat huizenprijzen tussen afgelopen zomer en vorig kwartaal zijn gedaald. Ook speelt mee dat veel lonen zijn verhoogd.

Soepeler regels voor hypotheken

Daarnaast zijn regels veranderd voor het bepalen van de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Zo telt de studieschuld sinds begin dit jaar minder zwaar mee, terwijl het inkomen van een eventuele partner juist zwaarder meetelt.

Dit alles zorgde dat 45 procent van de verkochte woningen in de eerste jaarhelft naar starters zijn gegaan. Dat was in de eerste zes maanden van vorig jaar nog 40 procent. Die groei ging ten koste van doorstromers en beleggers.

De laatste jaren zijn regels ingevoerd die nadelig uitpakken voor beleggers. Zo betalen ze meer overdrachtsbelasting en mogen ze in sommige regio's geen huizen opkopen om te verhuren. Daarnaast is een puntenstelsel in de maak, die de maximale huurprijs beperkt. Vastgoedbeleggers kiezen er daarom steeds vaker voor om hun panden te verkopen.

Alleenstaande starter heeft amper kans

Hoewel NVM opgetogen is dat starters wat meer mogelijkheden hebben, is het kopen van een huis nagenoeg onmogelijk voor alleenstaanden zonder vermogen. Wie een brutosalaris heeft van 38.000 euro en geen 'eigen geld', maakt kans op slechts 3 procent van de beschikbare koophuizen.

Voor tweeverdieners is de situatie wat beter. Met een gezamenlijk inkomen van 76.000 euro komt 37 procent van het huidige aanbod binnen bereik.