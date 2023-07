Winst van oliebedrijf NAM gaat door het dak door hoge gasprijzen

Delen via E-mail

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft met 2,4 miljard euro een ongekend hoge winst behaald in 2022. Dat kwam doordat het gas duurder was. De gasproductie nam juist met 23 procent af.

De gasprijs steeg vorig jaar hard doordat Rusland de toevoer naar West-Europa afkneep. Consumenten zagen dit terug op hun energierekening. Voor de NAM leverde het duurdere gas 5,4 miljard euro op in 2022, terwijl dat een jaar eerder nog 2,2 miljard euro was.

De winst van 2,4 miljard euro is ruim zes keer zoveel als de winst een jaar eerder, toen de NAM 385 miljoen euro overhield.

De gasproductie daalde van 11 naar 8,4 kubieke meter gas in 2022, vooral doordat de Groningse gasvelden minder gebruikt werden. Deze afname bracht de winst wat omlaag.

Ook kreeg de NAM een vergoeding van 3,9 miljard euro van het kabinet om niet-Gronings gas op te slaan bij Norg. In de gasopslag daar wordt buitenlands gas opgeslagen zodat de gaskraan in Groningen sneller dicht kan.

Ook het afgeslankte personeelsbestand in 2022 droeg bij aan de winst. Er waren 825 mensen in dienst, bijna honderd mensen minder dan een jaar eerder.

Het bedrijf verwacht dat de winst over het voorgaande jaar "uitzonderlijk" was. De gasprijzen zijn alweer gaan zakken, waardoor de NAM rekening houdt met een "aanmerkelijk" lagere winst over 2023.