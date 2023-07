De bouwvak is nog populair, al is het maar om tijdig de camping te boeken

De bouwvak was tot 1981 een verplichte periode waarin bouwvakkers vakantie moesten opnemen. Zo hoefde de bouw niet met halve teams te werken als slechts een deel op vakantie was. Ook konden leveranciers gelijktijdig hun werk stilleggen zonder iets te missen.

"De bouwvak was in de tijdsgeest van de jaren zestig en zeventig collectief geregeld", vertelt Gerard Werkhoven van branchevereniging Bouwend Nederland. "Pas in 1995 werd de bouwvak helemaal geschrapt uit de cao. Dat past beter bij individuele belangen van werknemers."