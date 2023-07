Nepkorting in winkels nog steeds doorn in het oog van Consumentenbond

De Consumentenbond ergert zich aan winkels die adviesprijzen gebruiken om klanten te lokken met nepkortingen. Het geeft de klant het gevoel iets te kopen met korting, maar dat valt in werkelijkheid nogal eens tegen.

Winkels adverteren vaak met flinke kortingen, maar in een aantal gevallen is dat een korting op een adviesprijs. Die adviesprijs kan een winkel zelf bepalen en is vaak nooit de werkelijke verkoopprijs geweest.

Verder zag de bond dat drogisterijketen Kruidvat adverteerde met een airco voor 189,99 euro, wat ongeveer de helft is van de adviesprijs van 374,99 euro. Maar op de site van de fabrikant bleek de adviesprijs maar 179,99 euro te zijn. De prijs bij de drogist zat daar in werkelijkheid dus 10 euro boven. Volgens Kruidvat was het een fout van de fabrikant die inmiddels is hersteld.