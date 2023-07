Inflatie China afgekoeld tot nul procent

De inflatie in China is in juni gezakt naar nul procent. Dat kwam voornamelijk doordat er minder vraag is naar Chinese producten vanuit zowel binnen- als buitenland. Daardoor daalden de prijzen en dus de inflatie.

Het is de negende maand op een rij dat de prijzen van producten afnemen in het land. De prijzen daalden in juni met 5,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers die het Chinese statistiekbureau maandag heeft vrijgegeven.

Dat is het laagste inflatiecijfer sinds februari 2021, toen het land kampte met dalende kosten voor varkensvlees, waardoor de inflatie enorm kromp. In mei was de daling nog 4,6 procent.

Producenten kampen al maanden met lagere grondstoffenprijzen en zwakke vraag in binnen- en buitenland. Daardoor nemen de zorgen over dreigende deflatie toe. Dat betekent dat er meer gekocht kan worden voor minder geld. Geld wordt dus meer waard en de koopkracht van consumenten neemt toe.