Nederlandse industrie produceerde ruim 9 procent minder in mei

Er werd 9,2 procent minder geproduceerd in de Nederlandse industrie dan een jaar eerder. Industriebedrijven laten al vijf maanden op rij een krimp zien.

In vergelijking met de voorgaande maand produceerde de Nederlandse industrie wel meer. In april zakte de productie namelijk met meer dan 12 procent, meldt statistiekbureau CBS. Dat was de grootste daling sinds april 2009.