EU en Nieuw-Zeeland ondertekenen handelsakkoord

De EU en Nieuw-Zeeland hebben een akkoord ondertekend over een vrijhandelsverdrag. Ze beloven daarin importheffingen op veel van elkaars producten te verlagen. Volgens Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zorgen de afspraken voor 30 procent meer handel met Nieuw-Zeeland.

Von der Leyen noemde het akkoord, dat er na vier jaar onderhandelen kwam, om meerdere redenen bijzonder. Zo zijn er voor het eerst in een handelsakkoord van de EU toezeggingen gedaan over de klimaatdoelen van Parijs uit 2015.

Ook is Nieuw-Zeeland volgens haar het eerste land dat in geografisch opzicht ver van de EU af ligt, maar wel meewerkt aan het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe.

"Met ongeëvenaarde toezeggingen over de maatschappij en klimaat, bevordert dit rechtvaardige en groene groei", zei Von der Leyen bij de ondertekeningsceremonie. De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins sprak van "het groenste handelsakkoord ooit, in een markt met steeds kritischere consumenten."

De Europese Unie is de op twee na belangrijkste handelspartner van Nieuw-Zeeland. De wederzijdse handel in goederen had vorig jaar een waarde van ruim 9 miljard euro, waarbij de Nieuw-Zeelanders vooral fruit, wijn en vlees exporteren. De Europese Commissie denkt dat de investeringen vanuit de EU in Nieuw-Zeeland met 80 procent kunnen toenemen.