Rente moet volgens ECB-bestuurder lang op hoog niveau blijven

De rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) zullen een tijdlang hoog blijven nadat de periode van renteverhogingen voorbij is. Dat is nodig om de inflatie omlaag te krijgen, zei ECB-bestuurslid François Villeroy de Galhau.

"Ik verwacht dat we snel het hoogste punt van de rentes bereiken", zei het hoofd van de Franse centrale bank op een conferentie in Frankrijk. "Maar als ik hoogste punt zeg, is dat geen piek, maar eerder een hoog plateau waar we lang genoeg op moeten blijven om alle effecten van ons beleid volledig door te geven."

De ECB voerde de leenkosten sinds medio 2022 in recordtempo op, na een periode van historisch lage rentes. Op die manier hoopt de centrale bank de inflatie omlaag te krijgen tot een niveau rond de 2 procent. Villeroy de Galhau verwacht dat dit voor 2025 zal lukken.

Hij bekritiseerde op dezelfde conferentie ook opmerkingen van de Franse minister van Financiën. Die opperde zaterdag dat er "geen taboes" moeten zijn rond de vraag wat het inflatiedoel van de ECB moet zijn. De bewindsman was blij met een debat tussen economen over het nut van een hoger inflatiedoel dan 2 procent, wat de rentes zou kunnen drukken en investeringen in klimaat goedkoper kan maken.

"Ik denk dat dit een voorbeeld is van een idee dat ten onrechte goed klinkt. Als we bekend zouden maken dat ons inflatiedoel 3 procent was in plaats van 2 procent, zouden kredietverstrekkers meteen hogere rentes vragen", zei hij. Banken zouden dan namelijk een risicopremie willen vanwege de onvoorspelbaarheid.