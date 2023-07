Tesla domineert op Duitse elektrische automarkt

Tesla was in de eerste helft van dit jaar opnieuw koploper op de Duitse markt voor volledig elektrisch aangedreven auto's. Dat meldt zakenkrant Handelsblatt op basis van cijfers van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse versie van de RDW.

Daarmee is Tesla goed voor een marktaandeel van 16,5 procent. In totaal werden ongeveer 220.200 volledig elektrische auto's geregistreerd. Volkswagen staat op de tweede plaats met 34.400 auto's, wat neerkomt op een aandeel van 15,6 procent.

Volkswagen is wel bezig zijn achterstand op Tesla in te halen, aldus het KBA.

In totaal rijden er nu meer dan 1,2 miljoen volledig elektrische auto's in Duitsland. De doelstelling van Berlijn voor 2030 ligt op 15 miljoen elektrische auto's. Veel Duitsers zijn nog voorzichtig met de aanschaf van elektrische wagens vanwege de hoge kosten, beperkte actieradius en het gebrek aan laadstations in met name afgelegen gebieden.