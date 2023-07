McDonald's gaat in India minder tomaten gebruiken vanwege tekorten

McDonald's beperkt het gebruik van tomaten in India vanwege grote tekorten. Bij de meeste vestigingen in het noorden en oosten van het land worden tomaten zelfs helemaal niet meer gebruikt in hamburgers en wraps.

De fastfoodketen zegt bovendien dat de kosten van kwaliteitstomaten zeer hard zijn gestegen, als gevolg van hitte en overstromingen in belangrijke kweekgebieden in India, schrijft persbureau Press Trust of India.

Volgens McDonald's is er daardoor een gebrek aan tomaten die aan zijn kwaliteitseisen voldoen.

Tomaten zijn een belangrijk ingrediënt in de Indiase keuken en zeer sterke prijsstijgingen kunnen tot sociale onrust leiden. Dat gebeurde ook toen de prijzen van uien stegen in het land.