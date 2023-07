NU+ Beleggers kregen les stilzitten: weinig meer te merken van rampjaar 2022

Eindelijk leek sparen weer meer op te leveren dan beleggen. 2022 was een rampjaar voor beleggers. Maar in de eerste helft van 2023 schoten de koersen omhoog. "Dat leerde ons de les stilzitten", zegt beleggingstrainer Hans Oudshoorn.

De AEX-index, met de 25 belangrijkste aandelen aan de Amsterdamse beurs, daalde in 2022 met 14 procent. Dat is het grootste verlies sinds 2008. De koersen daalden vooral door de oorlog in Oekraïne, de oplopende rente en de afkoelende economie.

Veel bekende aandelen verloren 20 tot 30 procent aan waarde. Dat gold voor bijvoorbeeld ASML, Thuisbezorgd.nl (Just Eat Take​away​.com) en buitenlandse bedrijven als Apple, Amazon en Nike. Erger was het nog bij Philips of Meta (het moederbedrijf van Facebook), die beide vorig jaar ruim 60 procent aan beurswaarde zagen verdampen.

Van al die ellende is in 2023 nog maar weinig te merken. De AEX-index steeg tussen januari en 7 juli met 8 procent en staat ongeveer even hoog als begin 2022. "Dit jaar kun je met relatieve rust geld weer voor je laten werken", zegt Oudshoorn, werkzaam bij Saxo Bank en schrijver van het boek Beleggen voor Dummies.

Het aandeel Philips steeg alweer 40 procent in waarde. Ook bij ASML (30 procent) en andere chipgerelateerde bedrijven (BESI en ASMI 60 procent) schoten de koersen omhoog. En wat te denken van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com. Dat aandeel werd 17 procent meer waard.

Techbedrijven veren op

Vorig jaar leidde ook de stijgende rente tot koersdalingen bij bedrijven als Apple, Google en Meta. Dit komt doordat sparen aantrekkelijk wordt bij een hoge rente en beleggers minder geld willen investeren in een aandeel.

Maar dit jaar vechten de techbedrijven zich helemaal terug: de koersen stijgen tussen de 30 en 50 procent. Volgens Oudshoorn komt dat doordat beleggers zien dat die concerns de storm goed hebben doorstaan.

Positiever is dat het rendement op obligaties (leningen aan overheden of bedrijven) ook oploopt. "Door geld uit te lenen aan overheden kun je al gauw 4 tot 5 procent rente krijgen en als je een beetje risico neemt bij bedrijfsleningen al 7 procent."

Juist een minder jaar voor Shell

Olie- en gasbedrijven die in 2022 profiteerden van de impact van de Oekraïneoorlog, zoals Shell, BP en Total, boekten recordwinsten door de vrees voor energieschaarste. Die is gedeeltelijk weg en dat zie je in de koersen. Shell-aandelen werden vorig jaar 42 procent meer waard. Nu komt er maar 1 procent bij.

De enige grote hobbel op de beurs is de financiële sector. De bankenonrust van eind maart deed beleggers weinig goed. In de VS vielen drie regionale banken om. Ook de Zwitserse megabank Credit Suisse kwam in de problemen en werd uiteindelijk overgenomen door concurrent UBS.

Doordat banken nauw met elkaar verweven zijn, werd gevreesd voor besmettingsgevaar. Zo ook in Nederland. "Dat was niet helemaal terecht, maar de bankencrisis van vijftien jaar geleden zit nog in ons collectieve geheugen." Dus verloor bijvoorbeeld ING eind maart een derde van z'n waarde. Maar sindsdien is de koers alweer hersteld. En ook ABN AMRO staat weer op winst. "Die rimpeling in de vijver is alweer verdwenen."

Economisch gaat het niet zo slecht

We zitten nu in rustig vaarwater, zegt Oudshoorn. "De impact van de oorlog in Oekraïne op de economie en de beurs is ingecalculeerd, er wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het energievraagstuk en de Nederlandse en andere westerse economieën doen het helemaal niet slecht." Volgens Oudshoorn blijkt dit jaar dat het economisch zo slecht nog niet gaat. "Er is een lage werkloosheid en we geven nog redelijk gretig geld uit."

Dat verklaart ook het herstel van kledingketens als adidas en Zara (Inditex). "In 2022 werd gevreesd dat consumenten zuinig aan zouden doen, maar dat blijkt eigenlijk wel mee te vallen. Na forse koersverliezen vorig jaar zijn ze in 2023 allebei weer ruim 30 procent in waarde gestegen."

Beleggen wint het weer van sparen

Spaarders kregen rond de jaarwisseling praktisch geen rente, maar waren toch beter af dan veel beleggers in 2022. Op de lange termijn kan beleggen mogelijk weer meer opleveren. Hoewel spaarrentes bijna maandelijks worden verhoogd, krijg je bij veel banken nog maar 1 tot 2 procent rente.