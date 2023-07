Albert Heijn stopt vlak na dood medewerkster met de verkoop van messen

Supermarktketen Albert Heijn gaat stoppen met de verkoop van messen in de winkels. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NH Nieuws . In juni werd in een Haags filiaal een supermarktmedewerkster neergestoken, waarna zij overleed aan haar verwondingen.

Volgens een woordvoerder doet het bedrijf dit, omdat er sprake is van toenemende agressie in de maatschappij. "We willen op geen enkele manier bijdragen aan die ontwikkeling."

Albert Heijn kan nog niet ingaan op de vraag of de dood van de medewerkster in de Haagse supermarkt invloed heeft gehad op het besluit.

Wel was de supermarktketen al langer bezig met het beleid rond de verkoop van messen. "We hebben al eerder een leeftijdscontrole ingesteld en de tweede stap is volledig stoppen met de verkoop van messen in onze winkels", zegt een woordvoerder.

Wanneer de messen definitief uit de schappen verdwenen zijn, is nog onduidelijk. In de afgelopen jaren hebben winkelketens als HEMA, Xenos en IKEA al besloten alleen nog messen te verkopen aan volwassenen. In 2020 deed het kabinet hier ook een oproep toe.

Ook hebben allerlei gemeenten onlangs al een verbod op het dragen van messen afgekondigd. Dat deden ze in afwachting van een landelijk verbod. Zo geldt er sinds maart in Groningen een verbod en sinds juli in Amsterdam. En eerder deze week riep de Haagse burgemeester Jan van Zanen op tot een verbod in zijn stad.