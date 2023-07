VDL Nedcar heeft zicht op nieuwe klant voor autofabriek in Born

De enige autofabriek in Nederland heeft later dit jaar mogelijk een nieuwe opdrachtgever. VDL Nedcar heeft een intentieovereenkomst getekend met een bedrijf dat overweegt zijn auto’s in Born te laten bouwen. Dat bevestigt VDL na berichtgeving van 1Limburg.

In het vierde kwartaal van dit jaar is er waarschijnlijk meer duidelijkheid of de deal definitief doorgaat. Met welke opdrachtgever VDL Nedcar in onderhandeling is, deelt het bedrijf niet mee.

De autofabriek in Born is enige plek in Nederland waar personenauto’s worden gemaakt. De ongeveer 4.000 personeelsleden werken nu nog in opdracht van BMW, maar die vertrekt volgend jaar. VDL Nedcar heeft daarom aangekondigd in november van dit jaar afscheid te nemen van 1.800 medewerkers.

Dat er zicht is op een nieuwe opdrachtgever maakt daarin geen verschil, zegt een woordvoerder. Dit omdat de mogelijke deal pas op zijn vroegst in 2026 ingaat.