Vrije-uitloopei keert volgende week na half jaar terug in supermarkt

Kippenboeren kunnen hun vrije-uitloopkippen vanaf vandaag weer buiten laten lopen doordat de ophokplicht gedeeltelijk vervalt. Dat zorgt al snel voor de terugkeer van vrije-uitloopeieren in de winkel. Maar er zijn twijfels of de consument hier nog op zit te wachten.

Vrije-uitloopkippen moesten sinds oktober 2022 binnenblijven. Toen ze zestien weken in een kippenschuur hadden gezeten, mochten hun eieren vanaf januari 2023 geen vrije uitloop meer worden genoemd.

Nu de kippen weer naar buiten mogen - behalve op de Veluwe en in de Limburgse Peel - geldt er géén overgangstermijn. "Binnen een paar dagen liggen er weer vrije-uitloopeieren in de winkel", zegt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Een woordvoerder van Albert Heijn laat weten nog te wachten op instructies van het ministerie van Landbouw. "Zodra het mogelijk is, gaan wij weer vrije-uitloopeieren aanbieden." Jumbo en Plus houden nog een slag om de arm, aangezien voor pluimveehouders in twee regio's nog wel een ophokplicht geldt. "Het is nog onduidelijk hoeveel vrije-uitloopeieren op korte termijn beschikbaar komen", aldus Jumbo.

De vrije-uitloopdoosjes stonden het afgelopen half jaar wel in de schappen, maar er zat een stickertje of label bij waarop stond dat de eieren eigenlijk alleen nog maar 'scharreleieren' konden heten, doordat de kippen opgehokt zaten. De prijzen en de vergoeding voor boeren bleven wel even hoog als voor die ophokplicht.

Consument was uit zuinigheid overgestapt op scharrelei

Maar of de vrije-uitloopeieren succesvol terugkeren, is de vraag. "Vrije-uitloopeieren zijn toch iets duurder dan scharreleieren", zegt Oplaat.

Een blik in de supermarkten leert dat Albert Heijn nu zes scharreleieren voor 1,69 euro verkoopt en zes vrije-uitloopeieren voor 2,99 euro. Bij Jumbo vind je scharreleieren vanaf 25 cent per stuk en vrije-uitloopeieren kosten al gauw 44 cent per stuk.

"Sinds de oplopende inflatie vorig jaar kochten consumenten direct veel minder vrije-uitloopeieren en biologische eieren om wat geld te besparen. Het is zeer de vraag of zij terugkeren, omdat ze ook al een half jaar geen echte vrije-uitloopeieren konden kopen."

Oplaat hoopt dat supermarkten de terugkeer enthousiast aankondigen om consumenten weer op de beschikbaarheid van vrije-uitloopeieren te wijzen. Jumbo laat in een reactie al weten kenmerkende doosjes te zullen gebruiken en klanten via schapkaartjes te informeren over de terugkeer van het vrije-uitloopei.

Boeren vrezen voor nieuwe ophokplicht

Het is wel nog de vraag hoeveel pluimveehouders terugkeren naar vrije uitloop. Ook zij kozen in de afgelopen jaren - toen al eerder een ophokplicht gold - voor een overstap naar scharrelkippen. Dat scheelde kosten én ze konden er meer kippen tegelijk door houden.

"Dit hele jaar geldt nog dat je eieren na zestien weken geen vrije uitloop meer mogen heten - en dus minder waard worden - als er weer een nieuwe ophokplicht komt. Dat weerhoudt boeren ervan terug te keren. Mogelijk wachten ze tot 2024", zegt Oplaat.