Veel bedrijven nog steeds niet in staat om hoge werkdruk aan te pakken

Steeds meer werknemers zijn langdurig uitgeschakeld vanwege stress- en burn-outklachten. Vooral het gestegen verzuim onder jongeren is zorgelijk. Veel bedrijven zijn nog altijd niet bereid of in staat de werkdruk te verlagen en uitval te voorkomen.

"Ziekteverzuim blijft een moeilijk onderwerp. Maar als je er als bedrijf iets aan doet, levert dat wel resultaat op", zegt onderzoeker Merel Gorter van Acture, een private uitvoerder in de sociale zekerheid. "Maar werkgevers zijn vooral bezig met groei en ontwikkeling en hebben weinig aandacht voor preventie."

In het eerste kwartaal viel ruim 26 procent van het totale aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim, blijkt uit cijfers van de Arbo Unie. Het totale aantal verzuimdagen kwam uit op 3.364.322. Dat is het hoogste niveau in vijf jaar. Het personeelstekort speelt een belangrijke rol in de toename van het verzuim.

Stress op het werk is al jarenlang beroepsziekte nummer één, meldt ook onderzoeksbureau TNO. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

De rek is eruit

Het is dan ook een probleem van alle tijden, constateert Dorien Kooij, hoogleraar Human Resource Studies aan Tilburg University. "Het verbaast mij dat er niet meer geïnvesteerd wordt in het welzijn van werknemers en duurzame inzetbaarheid van ouderen. Veel managers hebben er blijkbaar geen tijd voor, zeker niet als ze leiding geven aan honderden mensen."

Kooij geeft verder aan dat de verwachtingen steeds hoger worden. "Werknemers krijgen er iedere keer kleine taken bij, maar ondertussen gaat er niets vanaf. De meeste bedrijven hebben ook nog te maken met een personeelstekort, maar willen dat al het werk wordt gedaan. Op een gegeven moment is de rek eruit."

De hoogleraar meent dat het geen bewuste tactiek is van werkgevers. "Maar het is wel slecht dat er niet gekeken wordt wat er precies van mensen wordt gevraagd. Is dat eigenlijk wel realistisch? We hebben al een tekort aan personeel en de vergrijzing zet door. Op deze manier vallen er nog meer mensen uit."

Eerder signaleren dat iemand niet goed in z'n vel zit

Volgens Gorter is het daarom van groot belang dat bedrijven eerder signaleren dat een werknemer niet goed in zijn vel zit. "Als een medewerker zich in korte tijd bijvoorbeeld zes keer heeft ziek gemeld, is het niet handig om aan te geven dat er sprake is van frequent verzuim. Vraag naar de reden waarom iemand zich zo vaak ziek meldt."

De onderzoeker benadrukt dat bedrijven kansen laten liggen. "Na zo'n gesprek kun je een werknemer doorsturen naar een specialist voor verdere hulp, zoals de bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Dat voorkomt dat iemand langer uitvalt."

Psychisch verzuim met een derde gestegen

Opvallend is dat vooral onder jongere leeftijdsgroepen steeds meer werkenden psychische problemen hebben. Uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat het verzuim door psychische klachten van medewerkers tussen de 25 en 34 jaar sinds 2019 met een derde is gestegen.

De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk. "Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de werkdruk voor jongeren steeds hoger is, doordat veel oudere collega's met pensioen gaan door de vergrijzing. Hierdoor komt er bij jongeren al snel meer druk op de schouders", zegt bedrijfsarts Redmer van Wijngaarden, tevens directeur medische zaken bij ArboNed.

Een andere mogelijke oorzaak is volgens hem dat veel jongeren het tijdens de coronapandemie mentaal veel zwaarder hadden en daar nog altijd last van hebben. "Ook kan extra druk ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt", stelt Van Wijngaarden.