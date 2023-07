Schiphol moet aantal vluchten tóch met bijna een tiende terugschroeven

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag besloten dat Schiphol tóch moet krimpen. Daardoor mogen er niet langer 500.000 vliegtuigen per jaar landen of opstijgen. Dat is een grote opluchting voor de omwonenden.

Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de overheid toch wel de goede stappen doorlopen om het aantal vluchten omlaag te brengen van 500.000 naar 460.000. In april oordeelde een rechter nog anders.

De vraag was of verantwoordelijk minister Mark Harbers (Infrastructuur) alle procedures had doorlopen. De minister vond de vorige uitspraak "niet in het belang van de omwonenden van Schiphol" en ging in hoger beroep.

Harbers werd daarbij gesteund door bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder.