Russische munt steeds minder waard: bijna 100 roebel voor een euro

De Russische munt is fors in waarde gedaald. Alleen bij de start van de oorlog in Oekraïne betaalden Russen meer roebels voor een euro dan nu. De oorzaak lijkt de opstand van de Wagner Group van eind juni.

Russen moeten nu ongeveer 99,45 roebel betalen voor een euro. Een maand geleden was dit nog 87 roebel. Naast de opstand van de Wagner Group eind juni speelt ook mee dat de Russische olie- en gasinkomsten afnemen.

De laatste keer dat de waarde van de roebel zo laag was, was eind maart 2022. Na de invasie in Oekraïne zakte de waarde van de Russische munt tot een dieptepunt van 146 roebel voor een euro.

In april 2022 zorgden renteverhogingen van de Russische centrale bank voor herstel. Ook bleven veel landen gretig olie en gas afnemen voor hogere marktprijzen.

Maar sinds de Russen afgelopen zomer nog zo'n 55 roebel voor een euro betaalden, wordt de munt steeds minder waard. Prijzen van olie en gas zijn weer flink gedaald en door handelsbeperkingen is er ook veel minder vraag vanuit het buitenland naar Russische roebels.