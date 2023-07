Duitse industrie komt maar niet op stoom, dus recessie krijgt mogelijk vervolg

De Duitse industrie komt nog steeds niet op gang. De productie daalde in de maand mei onverwacht en is nog steeds lager dan voor de coronapandemie. Daardoor blijft de vrees voor een diepere recessie in Duitsland.

Er werd in mei 0,2 procent minder geproduceerd dan in april, terwijl analisten op een stijging rekenden. In de energie-intensieve sectoren was de productie zelfs 1,4 procent minder dan in april.

Ook in maart was er al een flinke daling van de productie. En in de afgelopen maanden viel ook het aantal nieuwe orders en investeringen tegen. Dat duidt erop dat de productie ook niet snel zal herstellen.

Daarmee komt de motor van de Duitse economie maar moeizaam op gang. De industriële productie is nog steeds 5 procent lager dan voor de pandemie. Aan het begin van het jaar werd verwacht dat de industrie in Duitsland weer op stoom zou komen door lagere energieprijzen.