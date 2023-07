Overheid komt afspraak niet na: niet genoeg banen voor mensen met beperking

Er waren in 2022 minder mensen met een beperking aan het werk bij de overheid. Dat staat haaks op de afspraak dat ze meer werkgelegenheid voor deze groep moet creëren. Dankzij andere werkgevers kwamen er onder de streep toch banen bij.

Volgens de banenafspraak uit 2013 moeten werkgevers zich inzetten om meer werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. De markt moet in 2026 voor 100.000 extra banen hebben gezorgd, en de overheid voor 25.000 banen. Nu blijkt dat het aantal banen bij de overheid in het afgelopen jaar juist is afgenomen.

Het aantal uitzendkrachten en payrollmedewerkers bij de overheid nam sterk af, waardoor de toename van 1.780 dienstverbanden teniet werd gedaan. Onder de streep waren er daardoor 1.838 werkplekken minder voor mensen met een beperking.

"Overheidswerkgevers hebben daarmee opnieuw de doelstelling niet gehaald", schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel voor 2022 was dat er 22.500 extra banen zouden zijn, ten opzichte van 2013. Dit waren er slechts 10.004.

Ook in het onderwijs blijven de resultaten achter. Schouten noemt de resultaten "opnieuw teleurstellend en zorgelijk".

Marktwerkgevers zorgen voor groei van aantal banen

Schouten ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo hebben marktwerkgevers in een jaar tijd voor 10.146 extra banen voor mensen met een beperking gezorgd. Het is voor het eerst sinds 2018 dat de groei op jaarbasis boven de 10.000 ligt. Sinds 2013 zijn er in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.