Moet Schiphol krimpen of niet? Vandaag beslist de rechter erover

Het gerechtshof in Amsterdam beslist vandaag of er gesneden mag worden in het aantal vluchten op Schiphol. Daar mogen nu nog 500.000 vliegtuigen per jaar landen of opstijgen, maar dat moet van het kabinet omlaag naar 440.000. Vooral KLM voelt daar niets voor.

Omwonenden klagen al jaren steen en been over geluidsoverlast van Schiphol. Om hier wat aan te doen, besloot het kabinet vorig jaar om het maximum aantal vluchten op de luchthaven terug te brengen van nu nog 500.000 naar 460.000 vanaf november. Een jaar later moet dat verder dalen naar 440.000.

KLM is de belangrijkste gebruiker van Schiphol en is geïrriteerd over de krimp. Het luchtvaartbedrijf stapte daarom samen met andere vliegmaatschappijen naar de rechter om het plan aan te vechten. In april dit jaar kreeg KLM gelijk.

De rechter vond dat verantwoordelijk minister Mark Harbers (Infrastructuur) nog niet de benodigde procedures had doorlopen. Het ministerie moet eerst kijken of er andere manieren zijn om de overlast te verminderen. Ook moet het eerst alle belanghebbenden raadplegen, zoals vliegmaatschappijen, bewoners en de luchthaven zelf.

Pas als dat is gedaan en daaruit blijkt dat er geen andere oplossing is, komt de verlaging van het aantal vluchten weer in beeld.

Volgens KLM zijn er meer oplossingen dan alleen krimp

Harbers is het niet eens met het besluit van de rechter en ging in hoger beroep. Hij vindt het besluit van de rechter niet in het belang van de omwonenden. De bewindsman heeft daarbij steun gekregen van bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder.

Volgens KLM zijn er wel degelijk andere oplossingen dan alleen maar krimp. Zo denkt het luchtvaartbedrijf aan het vliegen met stillere vliegtuigen in de nacht. Verder moet een andere manier van opstijgen en landen helpen de herrie te verminderen.

De plannen van KLM lijken niet helemaal te stroken met die van Schiphol zelf. De luchthaven, die volledig in handen is van de Staat, wil juist tussen 0.00 en 5.00 uur helemaal geen vluchten meer toestaan. Ook het weren van privévluchten moet helpen om de geluidshinder terug te dringen.

Schiphol denkt dat deze maatregelen de luchthaven zo'n tienduizend vluchten per jaar kost. Ook wordt zo de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag gebracht.