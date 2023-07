Bitcoinkoers stijgt naar hoogste punt in ruim een jaar

Delen via E-mail

Beleggers betaalden donderdag voor een bitcoin meer dan 31.000 dollar (zo'n 28.500 euro). Het was voor de grootste cryptomunt ter wereld de hoogste koers in meer dan een jaar.

Experts denken dat de stijging komt doordat Blackrock, een van de allergrootste investeerders ter wereld, opnieuw een aanvraag heeft gedaan om een ETF op de markt te brengen. Een ETF wordt ook wel een tracker genoemd. Het is een belegging die de koers van, in dit geval, de bitcoin volgt zonder dat je daarvoor een bitcoin in bezit hoeft te hebben.