50 tot 100 miljoen euro schade door zomerstorm: 'Poly heeft heftig huisgehouden'

De zomerstorm Poly heeft naar schatting voor 50 tot 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Vooral woningen, auto's en bedrijfsgebouwen hebben schade opgelopen.

Dat de schade groot is, is niet zo gek volgens Weurding. Poly was een uitzonderlijk zware zomerstorm. "Zomerstormen komen niet zo vaak voor, in tegenstelling tot stormen in de herfst en winter. Daarom leveren ze ook vaak meer problemen op." Zo hebben bomen bijvoorbeeld in de zomer veel bladeren, waardoor ze veel wind vangen. "Daarom zie je relatief veel omgevallen bomen door de storm, met veel overlast en schade tot gevolg", zegt de directeur.