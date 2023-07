Schijn-zzp'ers in de zorg worden in 2025 dan toch aangepakt

Er moet een einde komen aan de uitwassen van zzp'ers in de zorg, die eigenlijk werk doen van mensen in loondienst. Drie ministeries kondigen nu aan dat ze de regels tegen schijnzelfstandigheid strenger gaan handhaven.

In de zorg werkten in 2022 ongeveer 170.000 mensen als zzp'er, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het kabinet is een behoorlijk deel van deze groep schijnzelfstandige. Ze werken als ondernemer, maar doen eigenlijk werk in loondienst. Dat mag al langer niet, maar er wordt niet op gehandhaafd.