We hoeven niet meer maanden te wachten op een warmtepomp, fiets of auto

De leveringsproblemen in verschillende sectoren in ons land zijn grotendeels voorbij. De bouw, techniek en auto- en fietsenbranche draaien inmiddels op volle kracht en hebben genoeg op voorraad.

Veel bedrijven zaten vooral tijdens de coronacrisis met hun handen in het haar vanwege de lockdowns in China. Producten en andere materialen konden niet worden geleverd, omdat fabrieken stillagen en de schepen vastzitten in de Chinese havens. Daar kwam twee jaar geleden de blokkade van het Suezkanaal nog eens bovenop, nadat het containerschip Ever Given was gestrand.

Maar inmiddels zijn de leveringen weer op het niveau van voor de coronacrisis, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. Volgens econoom Marcel Klok van ING zijn de levertijden van materialen en producten veel korter en zijn de problemen grotendeels voorbij.



"De lockdowns in China zijn opgeheven, de fabrieken draaien op volle capaciteit en de wereldwijde scheepvaart is volledig op gang gekomen. Bovendien hebben bedrijven in ons land hun productiecapaciteit uitgebreid door extra fabrieken te openen en hebben zij extra schepen besteld voor het vervoer."

Zo had de bouwsector te kampen met leveringsproblemen van allerlei materialen, zoals hout, staal, pvc en isolatiemateriaal. Dat had vooral te maken met de oorlog in Oekraïne. "Maar de situatie is inmiddels genormaliseerd", zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland. "We horen nauwelijks klachten over leveringsproblemen, maar de prijzen voor het materiaal blijven wel hoog."

Maandenlang wachten op warmtepomp is voorbij

Verder hoeven we niet meer maandenlang te wachten voor de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp. "Logistieke knelpunten die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis hebben we grotendeels achter ons gelaten. Er is momenteel nog slechts sporadisch sprake van leveringsproblemen in de technieksector. Fabrieken in Azië voor onder meer warmtepompen en zonnepanelen die tijdens de coronacrisis langer stillagen hebben de achterstand ingelopen en draaien weer op volle capaciteit", laat een woordvoerder van Techniek Nederland weten.

De installatiebranche heeft ook geen last meer van een tekort aan microchips. Die zijn nodig om apparaten zoals cv-ketels aan te sturen. "Ook andere componenten voor technische systemen, zoals bekabeling, leidingmateriaal en bedieningsapparatuur, zijn voorradig. Verder hebben Nederlandse fabrikanten de productie van hybride warmtepompen sinds vorig jaar fors opgeschaald. De verwachting is dat vraag en aanbod in het tweede half jaar weer volledig met elkaar in evenwicht zijn. Dat is goed nieuws voor het groeiend aantal mensen dat hun woning wil verduurzamen."

Meer vrachtwagens geregistreerd

RAI Vereniging en BOVAG melden dat fabrikanten van auto's en vrachtwagens kunnen voldoen aan de vraag. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 8.570 nieuwe trucks op kenteken gezet. Dat is een stevige plus van 20 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, toen 7.141 nieuwe trucks werden geregistreerd. Nu de leveringen weer goed op gang komen, worden er ook weer meer vrachtwagens besteld.