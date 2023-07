Nog steeds grote personeelstekorten, vooral in winkels

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt nam in de eerste drie maanden van dit jaar iets af. Toch is het probleem nog niet opgelost: in de meeste beroepen zijn heel veel vacatures.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Vooral winkels hebben het zwaar: sinds de coronapandemie is de krapte in die sector flink toegenomen.

Bedrijven gingen na corona massaal op zoek naar personeel. Vooral winkels bleken moeilijk te kunnen concurreren met andere sectoren, omdat de salarissen erg laag waren. De tekorten in winkels zijn inmiddels zo erg dat omzetten in gevaar komen en winkels hun openingstijden aanpassen.

Toch lijkt ook in de winkels de ergste krapte inmiddels achter de rug te zijn. Om de tekorten op te lossen, kijken werkgevers in winkels steeds vaker naar andere doelgroepen om hun vacatures te vervullen.

Waar vroeger bijvoorbeeld eerst naar scholieren werd gekeken, wordt nu ook een beroep gedaan op 55-plussers, mensen met een arbeidsbeperking of buitenlandse studenten en statushouders.