Krappe huurmarkt zorgt voor flinke prijsverhoging in grote steden

De prijzen van huurhuizen in de vrije sector zijn de afgelopen maanden flink opgelopen in de grote steden. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren huurders duurder uit. Dat komt doordat het aanbod steeds kleiner wordt, wat prijzen opdrijft.

Dat meldt verhuurplatform Pararius op basis van cijfers over het tweede kwartaal. In de drie eerdergenoemde steden waren de prijzen tussen de 7 en de 8 procent hoger dan een jaar eerder. In Eindhoven en Utrecht was de stijging wat kleiner, maar bedroeg nog altijd meer dan 5 procent.

De prijzen gingen vooral omhoog doordat eigenaren minder huizen verhuurden. Het aanbod slonk met maar liefst 27 procent in de vijf grootste steden van het land. Daardoor stijgen de prijzen van de woningen die nog wel worden verhuurd. De laatste tijd wordt op huurhuizen zelfs overboden, iets dat in het verleden vooral gebeurde bij koophuizen.

Volgens Pararius-oprichter Jasper de Groot is er minder aanbod vanwege strengere regels, die het voor eigenaren minder rendabel maken hun huizen te verhuren. In plaats daarvan verkopen ze hun pand. De komende tijd worden meer regels ingevoerd die de prijzen van huurwoningen moeten reguleren.

Gemeten over heel Nederland stegen de huren in de vrije sector in het tweede kwartaal met slechts 0,4 procent in vergelijking met vorig jaar. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders 17,10 euro per vierkante meter.