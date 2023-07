Onze afvalberg is geslonken tot laagste niveau in bijna dertig jaar

Afgelopen jaar werd 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval opgehaald en ingezameld bij de milieustraat. Dat is iets meer dan 460 kilo per inwoner en de kleinste hoeveelheid sinds 1994, toen het 478 kilo per persoon was.

Er werd vooral minder groente-, fruit- en tuinafval (gft), puin, grond en houtafval bij het vuilnis gedaan, zo meldt statistiekbureau CBS.

"Dat er minder gft- en grof tuinafval werd ingezameld, komt vooral doordat 2022 een jaar met minder neerslag was", verklaart het CBS de daling. "Als er weinig neerslag is, dan geven planten minder blad."

Dat er minder puin, grond en hout naar de milieustraat werd gebracht ten opzichte van een jaar eerder, komt vooral doordat onze kluswoede is getemperd. "Ten opzichte van de coronajaren."