Miljarden aan vakantiegeld gingen direct naar de spaarrekening

In mei is er bijna 7,4 miljard euro aan spaargeld bij gekomen. Alleen in het eerste coronajaar, toen Nederland in lockdown zat, legden spaarders in mei meer spaargeld in.

Dat zegt consumenteneconoom Marten van Garderen van ING, die cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek van NU.nl analyseerde.

Tegenover een recordhoeveelheid spaargeld staat dat het saldo op onze lopende rekening in de afgelopen twintig jaar niet eerder zo langzaam toenam. Volgens Van Garderen gaat het om 1,2 miljard euro. "Terwijl dit normaal 5 miljard euro is in de maand mei."

De econoom kan daar maar één reden voor noemen: de rente. "We zijn van geen of weinig rente naar stukken meer gegaan. Bovendien boek je het geld op je lopende rekening heel snel en makkelijk over." Dat hebben we kennelijk massaal gedaan.

In de maand mei krijgen de meeste mensen vakantiegeld. Mei 2020 was een absoluut record qua sparen voor die maand, met een netto-inleg van 9,4 miljard euro. In mei 2019 was dat nog 6,2 miljard euro, in 2021 liep het bedrag terug tot 5 miljard euro en vorig jaar kwam het uit op 6,5 miljard euro.