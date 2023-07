Niet alles wordt dit jaar duurder: boter, melk en eieren zijn in prijs gedaald

Boodschappen zijn de laatste jaren duurder geworden. Maar stijgen de prijzen in de supermarkt nog door in 2023? Boter, melk en eieren zijn in prijs gedaald. Tegelijkertijd ben je veel meer kwijt aan uien en zoetigheden, blijkt uit een analyse van NU.nl.

Veel prijzen in de supermarkt zijn hoger dan begin dit jaar. Maar bij sommige voedingsmiddelen is sprake van een ommekeer. Hoe komt dat? Hierbij een greep uit de kar met prijsstijgingen en -dalingen.

Neem een pakje roomboter. Dat werd bij vier grote supermarktketens ongeveer 15 procent goedkoper. De merkloze variant van 250 gram kost nu 2,25 euro, tegenover 2,59 euro begin januari.

Boter was in het afgelopen jaar juist erg duur geworden. Dat had alles te maken met de marktprijzen, de marktvraag naar boter en de kosten van veevoer en energie voor boeren. Die zakken dit jaar flink.

De prijzen van zuivel schoten in 2022 met zo'n 28 procent omhoog door duurder veevoer en hogere energieprijzen, meldde statistiekbureau CBS. Nu zakken die kosten weer wat. En daardoor dalen ook de prijzen in de supermarkt.

Boodschappenkar NU.nl trekt elke maand met een boodschappenkar vol eten en drinken door vier grote supermarkten. Zo volgen we de prijzen van een selectie van tachtig producten, zowel A-merken als huismerken.

Zuivelprijzen zijn op hun retour

Melkprijzen bewegen dezelfde kant op. Een pak melk bij de grote supermarkten kan al gauw zo'n 15 procent goedkoper zijn dan begin dit jaar. 1 liter van de goedkoopste halfvolle melk kost weer net iets minder dan 1 euro. Het zuivelschap is sowieso weer wat betaalbaarder.

Denk ook bijvoorbeeld aan eieren. Die waren mede door de vogelgriep en hoge graan- en energieprijzen voor pluimveehouders begin dit jaar al prijzig. Met Pasen bereikte de eierprijs een recordhoogte: zes scharreleieren voor 2,80 euro.

Sindsdien gaat het weer de goede kant op. Een doosje met zes scharreleieren is bij Albert Heijn 30 procent goedkoper dan begin dit jaar en 1 volle euro goedkoper dan met Pasen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de afnemende marktvraag.

Groente in het juiste seizoen eten scheelt geld

Verder werden veel groenten, zoals komkommer, broccoli en aubergine, tientallen procenten goedkoper. Maar hier speelt een seizoenseffect. Veel groenten zijn in een bepaald deel van het jaar beter verkrijgbaar.

Dat geldt ook voor de bloemkool, die in februari opeens voor een euro of 4 over de toonbank ging. Dat kwam door langdurige vorst in Noord-Spanje. Inmiddels kost de Nederlandse bloemkool minder: tussen 2,19 en 2,50 euro bij drie grote supermarkten.

Appels worden goedkoper, maar peren juist veel duurder

Om appels met peren te vergelijken: een zak elstars van 1,5 kilo is bij Albert Heijn al gauw 14 procent (40 cent) goedkoper dan begin dit jaar, terwijl een schaal met 1 kilo conferences ongeveer 80 cent duurder is. Dat is een stijging van meer dan 40 procent.

Sommige boodschappen worden dus nog steeds duurder. Zo stegen brood en thee in prijs, net als appelstroop, chocolade en snoep. De marktprijzen voor suiker bereikten dit voorjaar een recordhoogte en ook de prijzen van fructosestroop zitten in de lift.

Netje uien bijna in prijs verdubbeld

Maar echt reden tot huilen heeft de liefhebber van uien. Een net met 1 kilo gele uien is sinds begin dit jaar in de grote supermarkten bijna in prijs verdubbeld: van 1,19 euro naar 2,30 euro.