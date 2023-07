Honderden schademeldingen door storm Poly, bezorgers blijven thuis

Delen via E-mail

Verzekeraar Interpolis heeft woensdag halverwege de dag al een paar honderd schademeldingen binnengekregen vanwege zomerstorm Poly. Ook zorgt de storm ervoor dat we langer moeten wachten op pakketjes of de boodschappen, terwijl treinritten en vluchten zijn geannuleerd.

Bij de schademeldingen gaat het vooral om woningen. "Verreweg de meeste meldingen komen uit Noord-Holland", laat Interpolis weten. "Uit Zuid-Holland en Gelderland hebben we enkele tientallen meldingen gekregen." Over de schades aan bedrijven en kassen kan de verzekeraar nog niets melden.

Postbezorgers in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland gaan voorlopig niet de straat op, laat PostNL weten. Friezen moeten het langs wachten op hun post. Daar gaan de bezorgers waarschijnlijk pas na 15.00 uur de straat op. PostNL verruimt de bezorgtijden, maar weet niet of alle post vandaag wordt bezorgd.

Thuisbezorgd.nl is in onder meer Amsterdam, Haarlem en Almere tijdelijk dicht. Wie boodschappen heeft besteld bij Picnic of Jumbo heeft ook pech. Beide bedrijven hebben de bezorging stilgezet. Ook de rijders van flitsbezorgers Flink en Getir blijven tijdens de storm binnen.