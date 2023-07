Dynamisch energiecontract steeds populairder: driemaal zo veel als eind 2022

Dynamische energiecontracten worden in ons land steeds populairder. Sinds het begin van dit jaar is het aantal huishoudens met zo'n contract ruim verdriedubbeld.

Eind vorig jaar hadden huishoudens voor ongeveer 133.000 gas- en stroomaansluitingen zo'n dynamisch contract afgesloten. Begin juni was dat aantal gegroeid naar ruim 417.000. Dat is meer dan driemaal zoveel.

Met name voor stroom kiezen consumenten relatief vaak voor dynamische tarieven. Meer dan 225.000 huishoudens hebben zo'n contract. Bij gas is dat aantal met 192.000 ietsje kleiner. Dat komt onder meer doordat een deel van de huishoudens op het warmtenet is aangesloten en dus geen gas verbruikt.

Bij dynamische contracten betaal je elke dag een andere prijs voor gas. Voor stroom betaal je zelfs elk uur een andere prijs. Het voordeel hiervan is dat je apparaten die veel stroom verbruiken kunt aanzetten op een moment dat de prijs laag is.

Met name in het weekend kunnen de prijzen flink zakken. Het kan dus slim zijn om op zondag bijvoorbeeld de was te doen. Ook kun je besparen door je elektrische auto op te laden als de stroomprijs laag is. In extreme gevallen kun je zelfs geld krijgen om elektriciteit te verbruiken. Dit gebeurt als de stroomprijs negatief is, zoals afgelopen zondag.