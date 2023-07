Door storm Poly gedupeerde treinreizigers krijgen geld terug van NS en Arriva

Het treinverkeer in een groot deel van Nederland is woensdagochtend stilgelegd vanwege storm Poly. Reizigers die daardoor halverwege stranden, veel later aankomen of niet op hun bestemming kunnen komen, komen bij NS en Arriva in aanmerking voor een vergoeding.

Beide vervoerders cancelden woensdagochtend treinen. NS schrapte al het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland. Regionale vervoerder Arriva deed dat in Friesland en Groningen.

NS heeft wel een regeling waardoor het bedrijf zich bij stormen kan beroepen op overmacht. Maar de vervoerder heeft vanochtend na overleg toch besloten dat reizigers bij vertraging hun geld kunnen terugvragen, zegt een woordvoerder.

Hij voegt er nog aan toe dat er vandaag gelukkig veel minder reizigers zijn gestrand dan bij een grote IT-storing in juni. "Bovendien zijn treinen die onderweg waren teruggegaan naar het station waar ze vandaan kwamen."

0:46 Afspelen knop Bomen langs A9 waaien om door storm Poly

Alleen als je hebt ingecheckt

Dat gaat bij NS wel alleen op voor treinreizigers die al een kaartje hadden gekocht of reizigers met een abonnement die al hadden ingecheckt.

"Of als ze op een andere manier aannemelijk kunnen maken dat ze van plan waren om te reizen. Als je toch al wilde thuiswerken, heb je geen recht op een vergoeding."

Bij NS geldt dus de standaardregeling bij vertraging. Je kunt met losse kaartjes bij een half uur vertraging een deel van de ritprijs terugkrijgen en bij een uur de hele ritprijs.

Heb je een abonnement waarmee je vrij kan reizen of met korting kan reizen, dan krijg je - als je dus had ingecheckt - een deel van je abonnementstarief terug. Die vergoeding is overigens per 6 juni versoberd.

Afspelen knop Volg storm Poly live vanaf meerdere plekken in Nederland

Ook bij Arriva geld terug

Ook bij Arriva, die op veel trajecten in Noord-Nederland rijdt, kunnen reizigers met een treinkaartje in aanmerking komen voor compensatie.

"Dit is een uitzonderlijke situatie. Als je twijfelt over of je recht hebt op geld terug, kun je contact opnemen met ons", zegt een woordvoerder.