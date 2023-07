Werkenden vallen steeds vaker uit met stress of burn-outklachten

Meer dan een kwart van de werkenden is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgevallen door stress of burn-outklachten. De stijging van het verzuim is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar.

Psychische klachten drukken een steeds grotere stempel op het verzuim van Nederlandse werknemers. In het eerste kwartaal viel ruim 26 procent van het totale aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim, blijkt uit cijfers van de Arbo Unie.

"We zien in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar dat het vooral gaat om vrouwen. Zij zijn ambitieus en hebben vaak te maken met een combinatie van werk en gezin. Maar ook de toename van het verzuim onder 20-tot-25-jarigen is zorgelijk. Deze groep wordt steeds vaker in het diepe gegooid op het werk vanwege het personeelstekort, waardoor ze geen goede begeleiding krijgen", zegt een woordvoerder.

Stress op het werk is al jarenlang beroepsziekte nummer één, meldt onderzoeksbureau TNO. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Personeelstekorten dragen bij aan verzuimcijfers

De Arbo Unie luidde in 2019 al de noodklok. De dienstverlener voorspelde destijds dat in 2030 een kwart van de werkenden uitvalt door stress of burn-outklachten. "Die alarmerende cijfers zijn nu al behaald. Als deze stijging doorzet, verwachten we dat ruim een derde van de werkenden in 2030 zal uitvallen door stressgerelateerde klachten."

In het eerste kwartaal kwam het totale aantal verzuimdagen uit op 3.364.322. Dat is het hoogste niveau in vijf jaar. Het personeelstekort speelt een belangrijke rol in de toename van het verzuim.