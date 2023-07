Aantal hypotheekaanvragen in tweede kwartaal flink gedaald

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 92.999 hypotheekaanvragen ingediend. Dat is een daling van 34,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar is de markt gestabiliseerd en zelfs licht aangetrokken, zo meldt dataverzamelaar HDN woensdag. Het aantal hypotheekaanvragen is in de periode van april tot en met juni met 2 procent gestegen naar 93.167. In het eerste kwartaal zijn nog 91.341 aanvragen ingediend.