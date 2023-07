Duur gas zorgde in 2022 voor laagste energieverbruik in dertig jaar

Ons energieverbruik was in 2022 lager dan het in de afgelopen dertig jaar is geweest. We verstookten vooral minder aardgas, als gevolg van de hoge prijzen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruikten samen vorig jaar 2.732 petajoule energie. Dat is 10 procent minder dan het jaar ervoor en is het laagste verbruik sinds 1990, toen ons land ruim 2,5 miljoen inwoners minder had.

Dit kwam vooral doordat we 21 procent minder gas gebruikten. Ook ons olieverbruik daalde, maar dat bleef beperkt tot een min van 4 procent. De hoeveelheid verstookte kolen bleef gelijk. Het verbruik van andere energiebronnen, zoals waterstof, wind- en zonne-energie, was in 2022 ook ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor.

De gasprijs liep vorig jaar hard op doordat Rusland de toevoer naar West-Europa afkneep. De energierekening steeg vervolgens explosief. Dit zorgde dat huishoudens de thermostaat flink lager zetten. Ook bedrijven werden zuiniger. Vooral de landbouw bezuinigde rigoureus, met maar liefst 31 procent minder verbruik.