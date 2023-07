Tijd van 10 procent loonsverhoging lijkt wel weer voorbij

Werkgevers zetten de komende maanden hun hakken in het zand aan de cao-tafels, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Bedrijven zijn voorzichtiger vanwege de onzekere economische situatie en vinden dat ze werknemers genoeg hebben gecompenseerd door de lonen flink te verhogen.

Volgens Den Boer gaat OnderhoudNL binnenkort opnieuw met de vakbonden aan tafel om over inflatiecompensatie te praten. "Dat is afgesproken in de cao. Maar we gaan deze eerdere loonsverhoging wel meenemen in de gesprekken. Dit is hartstikke zuur, want we kunnen de gestegen loonkosten niet zomaar doorberekenen aan onze opdrachtgevers."