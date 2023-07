Supermarkten zijn creatief met plastictoeslag

Sinds 1 juli mogen supermarkten geen eten en drinken in plastic wegwerpverpakkingen aan klanten meegeven zonder daar een toeslag voor te rekenen. Een rondje supermarkten leert dat deze bedragen variëren van 0,01 euro tot 0,50 euro.

Het verschilt per supermarkt of de toeslag bovenop de prijs komt, of dat die 'voor rekening' van de winkel komt.

Lidl brengt op de circa vijftig producten die bij hen onder de nieuwe regels vallen, een cent in rekening en zet daarmee het laagst in. "We kiezen voor een heffing van 0,01 euro omdat we geen extra kosten door willen berekenen aan de klant", zegt een woordvoerder van de discouter. Lidl kiest er sowieso voor de prijzen niet met die ene cent te verhogen.

De toeslag wordt wel, zoals dat volgens de nieuwe regels moet, op de kassabon vermeldt. "En de heffing staat bij ons ook op de prijskaarten." De twee grootste supermarktketens van het land, Albert Heijn en Jumbo, hanteren een zelfde beleid. "We hebben de prijzen niet verhoogd", zegt een woordvoerder van Jumbo. "De toeslag zit bij de prijs inbegrepen."

Die toeslag bedraagt voor alle producten die het betreft 5 cent. Op de site van Jumbo staan voorbeelden om welke producten het zoal gaat. De nieuwe regels zijn van toepassing op eten en drinken in plastic verpakkingen, die je zonder verdere bereiding direct kunt consumeren. Dat zijn de verpakkingen die gemakkelijk op straat kunnen belanden.

Als er een alternatief is, gaat de prijs wel omhoog

Ook AH rekent 5 cent als zogeheten SUP-heffing. Dat SUP staat voor single use plastic. "Onze prijzen blijven hetzelfde", zegt de woordvoerder van Albert Heijn. Dat geldt dan voor de producten die je niet in de supermarkt kunt overhevelen in een zelf meegebracht bakje of beker. Dat is anders bij de koffie- en saladebar, die AH ook wel in de supermarkten heeft.

En sowieso bij alle AH to go's. Want daarvoor mag je wel je eigen bakje of beker meenemen. "Of je kunt er een bij ons kopen", aldus de woordvoerder. Ook kun je voor de salade of koffie kiezen voor een wegwerpbeker- of bakje. Dan betaal je 0,10 euro extra.

Bij Coop, dat tegenwoordig samen is met PLUS, betaal je voor alle producten in wegwerpplastic 5 cent extra. Bij deze winkels gaat het om zo'n driehonderd producten. Bij PLUS zijn ze nog niet zover. "Vanwege een technisch probleem", laat een woordvoerder weten. Daardoor lukt het nog niet de toeslag op de kassabon te zetten, wat wel moet. "We hopen dat dit medio juli wel zo is."

Dirk verhoogt de prijzen wel

Dirk is de enige supermarktketen die daadwerkelijk de bedragen hanteert zoals die werden geadviseerd vanuit de overheid. En dat is tussen de 5 en 50 cent. "Op het schapkaartje communiceren we de totaalprijs in grote letters en vermelden de basisprijs en de SUP-heffing apart", meldt deze keten.