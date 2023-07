China slaat terug in chipconflict met Europa en de VS

China beperkt vanaf 1 augustus de export van twee belangrijke grondstoffen voor chips. Het land is veruit de grootste producent van germanium en gallium. De stap volgt op het besluit van het Nederlandse kabinet om de uitvoer van chipmachines naar China te beperken.

Vorige week werd duidelijk dat het kabinet de uitvoer van geavanceerde chipmachines naar China per september aan banden legt. Deze stap raakt vooral het Veldhovense ASML. Het besluit kan op weinig begrip rekenen van het Aziatische land.

Nu, nog geen week later, maakt Peking bekend zelf ook exportbeperkingen in te voeren. Concreet betekent het dat Chinese bedrijven die germanium en gallium aan het buitenland willen verkopen daar eerst toestemming voor moeten krijgen. Vermoedelijk zullen ze die toestemming lang niet altijd krijgen. De Chinese regering zegt dat de beperking nodig is voor de veiligheid van het land.

Nederland importeert veel gallium

China heeft zo'n twee derde van de wereldwijde productie van germanium in handen. Bij gallium bezitten de Chinezen vrijwel de hele markt. Deze laatste grondstof wordt ook in Nederland veel gebruikt. Na Japan en Duitsland zijn wij de op twee na grootste importeur ter wereld. De Europese Commissie was kritisch op het Chinese besluit en gelooft niet dat het te maken heeft met de veiligheid van het land.

China en westerse landen zijn al langer verwikkeld in een mondiale technologische strijd. Onder meer de chipproductie speelt hierin een belangrijke rol. Chips worden tegenwoordig in tal van producten gebruikt, zoals auto's, wasmachines, laptops en telefoons.

Autobouwers moesten fabrieken stilleggen

Tijdens de coronapandemie ontstond een groot tekort aan chips. Hierdoor moesten onder meer veel autobouwers hun fabrieken tijdelijk stilleggen. Ook andere producten werden geraakt. Het maakte duidelijk hoe kwetsbaar bijvoorbeeld Europa is als het gaat om chips.