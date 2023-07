Mensen houden gemiddeld meer geld over, toch grotere groep in het nauw

Huishoudens hielden gemiddeld 547 euro per maand over in het eerste kwartaal van 2023. Dat is meer dan vorig jaar, toen we ons geld makkelijker konden oppotten door een lockdown.

Nederlandse huishoudens konden samen 13,3 miljard euro apart zetten in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat is 620 miljoen euro meer dan een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS.

Het CBS kijkt naar het bedrag dat huishoudens overhouden van hun inkomen nadat de belasting en de uitgaven eraf zijn getrokken. Deze zogeheten spaarquote lag in het eerste kwartaal op 14,4 procent. In de jaren voor de coronapandemie was de gemiddelde spaarquote 10,8 procent.

Een van de verschillen met vorig jaar is dat de lonen zijn gestegen. Ook werkten we gemiddeld meer uren per week.

Toch moeten we ons niet blindstaren op het groeiende spaarbedrag. "Hier zitten ook grootaandeelhouders tussen die het gemiddelde flink omhooghalen", zegt econoom Frank Notten van het CBS.

Meer huishoudens vallen terug op spaargeld

Notten ziet dat steeds meer groepen financieel in het nauw komen. In april gaf 14 procent van de huishoudens aan dat ze hun spaargeld moesten gebruiken om rond te komen. "Dat is het dubbele van een jaar eerder", zegt hij.

We gaven tegelijkertijd 15 miljard euro meer uit aan goederen en diensten. Dat kwam vooral door gestegen prijzen, al bezochten we ook weer vaker een café of pretpark.