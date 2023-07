Kinderopvangpersoneel kan extra uren werken en loopt zo de gaten dicht

Om personeelstekorten het hoofd te bieden, kunnen deeltijders in de kinderopvang meer uren werken. Het eerste proefproject leidt al tot resultaat. Bijna een op de vijf medewerkers heeft het eigen contract uitgebreid.

Kinderopvangorganisaties hebben al enkele jaren veel moeite met het vinden van personeel. Duizenden vacatures staan open. En als de overheid in 2027 de kinderopvang bijna gratis wil maken, zijn er nog veel meer krachten nodig.

In de kinderopvang werkt veel personeel in deeltijd. De helft werkt minder dan 25 uur per week. De sector is nu in samenwerking met de overheid een pilot gestart die moet zorgen dat die werknemers extra uren gaan werken. Dan is een extra collega misschien minder hard nodig.

Bij kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens is in een proeftuin met 89 deeltijdwerkers besproken of en hoe ze meer uren zouden kunnen werken.

In drie maanden tijd is bij 17 van die 89 medewerkers het aantal uren in het contract definitief uitgebreid. Gemiddeld werken ze 5,5 uur per week meer. Samen staan al die extra uren gelijk aan 2,5 fte (voltijdbanen).

Extra uren werken in een andere stad

De oplossing hiervoor was niet een extra bonus of meer vakantiedagen, maar flexibel meedenken. Zo konden de mensen die meer wilden werken soms wel een paar uur extra werken, maar niet een volledige dag. Of ze konden de uren die ze extra wilden wel invullen bij een ander team of op een andere locatie.

Een voorbeeld hiervan is Dominique Fonsensca, die naast haar opleiding twee dagen per week bij een kinderopvangorganisatie in Weesp werkte. Zij wilde nog wel een extra ochtend werken. Dat kon niet bij haar vestiging, maar wel in Utrecht. En dus werkt ze nu haar derde dag daar.

'Kans voor de kinderopvang'

Regiomanager Yvonne van Schaik bij Kind & Co Ludens noemt de resultaten veelbelovend. "Als we dit in een aantal maanden kunnen ophalen, dan is dit een kans voor de kinderopvangbranche."

Zeventien andere kinderopvangorganisaties hebben zich aangesloten bij de pilot en spreken nu ook met hun werknemers over meer uren. Zo zegt Jeffrey Louts, manager bij Solidoe Kinderopvang, dat ruim een kwart van zijn personeel wel over extra uren wil praten.

'Hoge kosten per extra voltijdbaan'

"Een goed resultaat", vindt ook Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang. "Alles wat bijdraagt aan het oplossen van het grote personeelstekort moeten we overwegen."

Maar Bijlsma wijst er wel op dat je dit niet zomaar kunt toepassen op de hele sector. "Per elke extra voltijdbaan heeft dit project ongeveer 100.000 euro gekost. Als je dit in heel Nederland wil doen, hebben we een gigantische zak geld nodig." Bijlsma hoopt de inzichten uit de proeftuin ook te kunnen gebruiken zonder zoveel middelen en menskracht in te zetten.

Leraren en verpleegkundigen zijn te verleiden met bonus

Ook in het onderwijs en de zorg zijn er dit jaar projecten om deeltijdwerkers extra uren te laten werken. Dat zijn ook sectoren met grote personeelstekorten waarin veel mensen in deeltijd werken.